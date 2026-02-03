Siemens Energy Aktie dreht auf +3,77 % - 03.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Siemens Energy Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,77 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,75 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Energy Aktie. Nach einem Plus von +3,75 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 154,18€, mit einem Plus von +3,77 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Siemens Energy investiert war, konnte einen Gewinn von +45,73 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Siemens Energy Aktie damit um +9,92 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens Energy auf +29,98 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,72 % geändert.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,92 % 1 Monat +27,31 % 3 Monate +45,73 % 1 Jahr +176,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Siemens Energy Aktie, die von einigen Nutzern als stabil und vielversprechend wahrgenommen wird. Es gibt jedoch auch Bedenken hinsichtlich der Volatilität und der Möglichkeit kurzfristiger Rückgänge. Positive Nachrichten über ein großes Investment in den USA werden als potenzieller Kurskatalysator angesehen. Die Anleger zeigen unterschiedliche Ansätze, von langfristigen Investitionen bis hin zu kurzfristigen Handelsstrategien.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 123,29 Mrd.EUR € wert.

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.