JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach Zahlen und Ausblick des Pharmakonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Die enttäuschenden Ziele für 2026 dürften die Konsensschätzungen um sieben bis neun Prozent sinken lassen, schrieb Richard Vosser am Dienstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,90 % und einem Kurs von 42,60EUR auf Lang & Schwarz (03. Februar 2026, 22:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
