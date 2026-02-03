Green Bridge meldet Abschluss der nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 4 Millionen C$

Vancouver, Kanada – 3. Februar 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) („Green Bridge“ oder das „Unternehmen“) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 14. Januar 2026 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine vollständig gezeichnete nicht vermittelte Privatplatzierung (das „Angebot“) von 33.333.333 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zum Preis von 0,12 $ pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 4.000.000 $ erzielt hat.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder Warrant kann bis zum 3. Februar 2029 (das „Verfallsdatum“) zum Ausübungspreis von 0,15 C$ (der „Ausübungspreis“) zum Erwerb einer Stammaktie ausgeübt werden.

Der Nettoerlös aus dem Angebot soll zur Unterstützung der bestehenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum. Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen bestimmten Vermittlern Bargebühren in Gesamthöhe von 102.700,01 $ und gewährte insgesamt 100.000 Vermittleraktien und 855.833 Vermittler-Warrants (die „Vermittler-Warrants“). Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber bis zum Verfallsdatum zum Kauf einer Stammaktie zum Ausübungspreis. Das Unternehmen gab außerdem 333.333 Stammaktien, was 1,0 % der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten entspricht (die „Administrationsaktien“), an einen unabhängigen Dritten als Administrationsgebühr für dessen Unterstützung bei der Privatplatzierung aus.

Das Unternehmen freut sich mitzuteilen, dass der bekannte Bergbauinvestor Herr Russell Starr im Rahmen des Angebots 6.000.000 Einheiten erworben hat und dem Unternehmen als Sonderberater beigetreten ist. Herr Starr ist eine ehemalige Führungskraft von der Bay Street und Associate-Hedgefonds-Manager. Herr Starr ist auch ein Seed-Investor bei Echelon Wealth Partners (heute Ventum Financial Corp.), einem großen kanadischen Wertpapierhändler. Herr Starr hatte Positionen in der Geschäftsführung und im Board of Directors bei Cayden Resources Inc. und Auryn Resources Inc. sowie anderen öffentlichen Emittenten inne. Als leitender Angestellter, Direktor und Fachmann für Unternehmensfinanzen war Herr Starr an Marketing- und Finanzierungsmaßnahmen beteiligt, darunter dem Verkauf von Cayden Resources Inc. für 205 Mio. C$ an Agnico Eagle Mines Limited im Jahr 2014. Als Chief Executive Officer von Trillium Gold Mines Inc. (jetzt Renegade Gold Inc.) wirkte Herr Starr an der Konsolidierung des Confederation Greenstone Belt im Bergbaugebiet Red Lake und dem Aufbau eines Explorationsportfolios sowohl für Edelmetalle als auch kritische Elemente mit. Zuletzt war Herr Starr bei DeFi Technologies Inc. als Head of Capital Markets tätig, wo er Teil des Teams war, das dem Unternehmen zu seiner Notierung am NASDAQ Capital Market verhalf. Herr Starr hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Queen‘s University, einen Master-Abschluss in Ökonometrie der University of Victoria und einen MBA der Ivey Business School der Western University.