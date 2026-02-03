    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis
    JEFFERIES stuft Stellantis auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft Stellantis auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Wahrscheinlich sei die Unsicherheit über die anstehenden Rückstellungen der Automobilholding verantwortlich für deren schwachen Aktienkurs seit Anfang Dezember, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Je länger man darauf warte, desto wahrscheinlicher werde eine Vorab-Veröffentlichung zu den offiziell am 26. Februar anstehenden Quartalszahlen. Ankündigungen von Ford und General Motors ließen mögliche Rückstellungen von fünf bis neun Milliarden Euro erwarten./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 8,399EUR auf Lang & Schwarz (03. Februar 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philippe Houchois
    Analysiertes Unternehmen: Stellantis
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 13
    Kursziel alt: 13
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



