BP Silver: Erste Bohrungen enthüllen große Mineralisierung in Cosuño
BP Silver Corp. meldet vielversprechende Bohrergebnisse aus Bolivien – erste Funde von Silber und Gold deuten auf erhebliches Entdeckungspotenzial im Projekt Cosuño hin.
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
- BP Silver Corp. hat erste Bohrergebnisse von zwei von insgesamt elf Bohrlöchern im Silberprojekt Cosuño in Bolivien veröffentlicht.
- Die ersten Bohrlöcher (CO-0001 und CO-0002) zeigen bedeutende Silber- und Goldmineralisierungen in der Lithokappe, was auf weiteres Entdeckungspotenzial hinweist.
- Dr. Mark Cruise wurde zum Executive Chair des Unternehmens ernannt und bringt über 30 Jahre Erfahrung im internationalen Bergbau mit.
- Das Cosuño-Projekt umfasst eine 10,5 Quadratkilometer große Alterationszone, in der vier hochpriorisierte Ziele getestet wurden.
- Die Ergebnisse der Bohrlöcher zeigen, dass die an der Oberfläche identifizierte Mineralisierung in der Tiefe fortbesteht, was für zukünftige Entdeckungen vielversprechend ist.
- BP Silver hat Adelaide Capital für Investor Relations beauftragt, um ein umfassendes Kapitalmarktprogramm zu entwickeln und umzusetzen.
+10,59 %
+46,15 %
+58,33 %
+115,91 %
+2.011,11 %
+1.483,33 %
+18.900,00 %
+370,00 %
