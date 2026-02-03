    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP Silver AktievorwärtsNachrichten zu BP Silver
    BP Silver: Erste Bohrungen enthüllen große Mineralisierung in Cosuño

    BP Silver Corp. meldet vielversprechende Bohrergebnisse aus Bolivien – erste Funde von Silber und Gold deuten auf erhebliches Entdeckungspotenzial im Projekt Cosuño hin.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • BP Silver Corp. hat erste Bohrergebnisse von zwei von insgesamt elf Bohrlöchern im Silberprojekt Cosuño in Bolivien veröffentlicht.
    • Die ersten Bohrlöcher (CO-0001 und CO-0002) zeigen bedeutende Silber- und Goldmineralisierungen in der Lithokappe, was auf weiteres Entdeckungspotenzial hinweist.
    • Dr. Mark Cruise wurde zum Executive Chair des Unternehmens ernannt und bringt über 30 Jahre Erfahrung im internationalen Bergbau mit.
    • Das Cosuño-Projekt umfasst eine 10,5 Quadratkilometer große Alterationszone, in der vier hochpriorisierte Ziele getestet wurden.
    • Die Ergebnisse der Bohrlöcher zeigen, dass die an der Oberfläche identifizierte Mineralisierung in der Tiefe fortbesteht, was für zukünftige Entdeckungen vielversprechend ist.
    • BP Silver hat Adelaide Capital für Investor Relations beauftragt, um ein umfassendes Kapitalmarktprogramm zu entwickeln und umzusetzen.


    BP Silver

    +10,59 %
    +46,15 %
    +58,33 %
    +115,91 %
    +2.011,11 %
    +1.483,33 %
    +18.900,00 %
    +370,00 %
    ISIN:CA0556901019WKN:A41JAG





    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
