Gestern +10 %! Top-News treiben Aktien von Evotec, Novo Nordisk, Char Technologies!
Kurssprung bei der Aktie von Evotec. Analysten treiben das Wertpapier über 10 % nach oben. Ist damit der Turnaround geschafft? Oder behält die Deutsche Bank recht? Starke News auch bei Char Technologies. Die Kanadier starten die Kommerzialisierung …
Foto: esg-aktien.de
Kurssprung bei der Aktie von Evotec. Analysten treiben das Wertpapier über 10 % nach oben. Ist damit der Turnaround geschafft? Oder behält die Deutsche Bank recht? Starke News auch bei Char Technologies. Die Kanadier starten die Kommerzialisierung ihrer einzigartigen Technologie zur Produktion von Biokohle und Erdgasersatz aus biogenen Reststoffen. Für die Expansion hat man starke Partner wie den Stahlgiganten ArcelorMittal und die kanadische BMI Group mit im Boot. Und was macht Novo Nordisk? Die Dänen haben positive Studienergebnisse ihres Wegovy-Nachfolgers präsentiert. Doch Analysten sind nicht so richtig begeistert.
