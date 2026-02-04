    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Ukraine und Russland sprechen wieder in Abu Dhabi

    Für Sie zusammengefasst
    • Treffen in Abu Dhabi trotz russischer Angriffe geplant.
    • USA vermitteln Gespräche zwischen Kiew und Moskau.
    • Selenskyj fordert US-Reaktion auf Russlands Angriffe.
    KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Ungeachtet schwerer russischer Luftangriffe auf die Ukraine planen Unterhändler aus Kiew und Moskau morgen (Mittwoch) ein zweites Treffen in Abu Dhabi. Die USA sind an den Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Vermittler beteiligt. Eine erste trilaterale Gesprächsrunde, um Möglichkeiten für ein Ende des Kriegs auszuloten, hatte Mitte Januar stattgefunden. Ein Termin am vergangenen Sonntag wurde verschoben.

    In der Nacht auf Dienstag führte Russland einen weiteren schweren Luftangriff auf Kiew, Charkiw und andere ukrainische Städte. Erneut saßen Millionen Menschen bei strengem Frost ohne Strom und Heizung da. Die Reparaturarbeiten an dem seit Monaten beschädigten Netz wurden zurückgeworfen.

    Selenskyj fordert Reaktion der USA

    Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Moskau vor, damit gegen eine von den USA vermittelte Teilwaffenruhe verstoßen zu haben. Er verlangte eine Reaktion aus Washington. Absagen kann die Ukraine die Gespräche nicht, weil sie für künftige Sicherheitsgarantien auf das Wohlwollen von US-Präsident Donald Trump angewiesen ist.

    Die ukrainische Delegation wird erneut vom Sekretär des Sicherheitsrates, Rustem Umjerow, geführt. Auch die russische Delegation bleibt nach Angaben aus dem Kreml unverändert. Für Moskau nahmen im Januar der Leiter des Militärgeheimdienstes, Igor Kostjukow, und andere Generäle teil. Die Gespräche sollen bis Donnerstag dauern./fko/DP/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
