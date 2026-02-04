    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    VNG sieht Versorgung trotz niedriger Gasspeicher als stabil

    Für Sie zusammengefasst
    • VNG sieht keine akute Gefahr für Gasversorgungssicherheit.
    • Gasspeicher sind aktuell zu 36% gefüllt, stabil.
    • Forderungen nach strategischer Gas-Notreserve wachsen.
    VNG sieht Versorgung trotz niedriger Gasspeicher als stabil
    Foto: Siarhei - 356130783

    LEIPZIG/DRESDEN (dpa-AFX) - Trotz vergleichsweise niedriger Füllstände in den deutschen Gasspeichern sieht der ostdeutsche Energiekonzern VNG derzeit keine akute Gefahr für die Versorgungssicherheit. "VNG erachtet die Versorgungslage weiterhin als stabil", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Die Speicher erfüllten in der Wintersaison ihre Funktion, "sie sichern die Versorgung in Zeiten hoher Nachfrage und stellen kurzfristig Gas zur Verfügung".

    Frühzeitiger Druck auf das nächste Speicherjahr

    Die VNG-Speicher seien aktuell zu rund 36 Prozent gefüllt, bundesweit liege der Stand bei gut 32 Prozent (Stand: 1. Februar). Gleichzeitig beobachte man die Entwicklung sehr genau. Die Speicher seien bereits deutlich niedriger gefüllt als üblich. "Das könnte - neben der herausfordernden Marktsituation - die Befüllung für das kommende Speicherjahr zusätzlich erschweren", räumte der Gasgroßhändler ein. Eine akute Gefährdung sehe man jedoch nicht, "da prinzipiell zusätzliche LNG-Mengen zur Verfügung stehen und flexibel in das System eingebracht werden können".

    Auch mit Blick auf die kommenden Wochen zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich. "Nach unserer aktuellen Einschätzung kommt Deutschland angemessen durch den Winter", hieß es. Knappheiten führten allerdings zu höheren Preisen, "auch wenn diese noch weit unterhalb des Krisenniveaus 2022 liegen".

    Langfristige Lieferverträge und LNG-Importe spielen nach Einschätzung von VNG eine zentrale Rolle für die Versorgungssicherheit - insbesondere bei niedrigen Speicherständen. "Langfristige Lieferverträge, beispielsweise mit norwegischen Produzenten, sorgen zudem für planbare, verlässliche Bezugsmengen und tragen wesentlich dazu bei, Versorgungsschwankungen abzufedern und Preisspitzen zu vermeiden", erklärte das Unternehmen. LNG biete zusätzliche flexible Importmengen, während Gasspeicher auch bei niedrigen Füllständen "ein zentrales Element der Versorgungssicherheit" blieben.

    Rufe nach strategischer Notreserve werden lauter

    Aus der Landeshauptstadt kommen Forderungen nach stärkerer staatlicher Vorsorge. "Deutschland sollte eine strategische Gas-Notreserve anlegen", sagte der SPD-Politiker. Angesichts der nur noch zu rund einem Drittel gefüllten Speicher müsse die Bundesregierung geeignete Mittel ergreifen, um ähnliche Situationen in künftigen Wintern zu vermeiden. In einer Welt voller globaler Unsicherheit könne es sich Deutschland nicht leisten, energiepolitisch auf Sicht zu fahren.

    VNG mit Hauptsitz in Leipzig betreibt nach eigenen Angaben vier Speicheranlagen: zwei in Bernburg (Sachsen-Anhalt), einen in Bad Lauchstädt (ebenfalls Sachsen-Anhalt) sowie ein weiterer Speicher im niedersächsischen Etzel./djj/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    VNG sieht Versorgung trotz niedriger Gasspeicher als stabil Trotz vergleichsweise niedriger Füllstände in den deutschen Gasspeichern sieht der ostdeutsche Energiekonzern VNG derzeit keine akute Gefahr für die Versorgungssicherheit. "VNG erachtet die Versorgungslage weiterhin als stabil", teilte das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     