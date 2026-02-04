    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vattenfall senkt Strompreis für Hamburger Grundversorgung

    Für Sie zusammengefasst
    • Vattenfall senkt Strompreis für Hamburger ab 1. April.
    • Arbeitspreis sinkt, Grundpreis steigt um 18 Prozent.
    • Wechsel zu anderen Anbietern spart bis zu 636 Euro.
    Vattenfall senkt Strompreis für Hamburger Grundversorgung
    Foto: Siarhei - 356130783

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der schwedische Energiekonzern Vattenfall senkt am 1. April für Hamburger Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung den Strompreis. "Grund hierfür sind sinkende Beschaffungskosten. Zudem führen staatliche Entlastungen zu sinkenden Netzentgelten des städtischen Stromnetzbetreibers in Hamburg", teilte das Unternehmen mit.

    Arbeitspreis sinkt, Grundpreis steigt

    Bestandskunden zahlen dann den Angaben zufolge als Arbeitspreis 38,95 Cent pro Kilowattstunde - etwa 14,4 Prozent oder 6,57 Cent weniger als bisher. Gleichzeitig steige jedoch der Grundpreis aufgrund höherer Kosten um fast 18 Prozent oder 2,50 Euro auf 16,55 Euro pro Monat.

    Unter dem Strich wird es dennoch günstiger. Bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2.500 Kilowattstunden entspricht dies nach Berechnungen des Energiekonzerns einer Preissenkung von gut zehn Prozent oder einer Ersparnis von etwa 134 Euro pro Jahr.

    Grundversorgung in Deutschland gesetzlich geregelt

    Die Grundversorgung in Deutschland ist gesetzlich geregelt und garantiert die Belieferung der Haushalte mit Strom und Gas. Sie greift automatisch, wenn kein anderer Liefervertrag besteht, etwa nach einem Umzug. Anders als bei herkömmlichen Stromanbietern mit meist ein- oder zweijährigen Laufzeiten kann die Grundversorgung innerhalb von zwei Wochen gekündigt werden.

    Verbraucherzentralen appellieren seit Jahren, die Grundversorgung rasch zu verlassen, da die Kosten dort deutlich höher sind als bei herkömmlichen Anbietern. So lagen einer Studie der Verbraucherzentrale Bundesverband zufolge in vierzehn Städten die zu erwartenden durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten bei Abschluss eines Sondervertrags um 27 Prozent unter den durchschnittlichen jährlichen Kosten der Grundversorgung. Basis der Daten vom Oktober 2025 war ein Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden.

    Mehr als 600 Euro Einsparung in Hamburg möglich

    Auch in Hamburg könnten Kunden in der Grundversorgung bei einem Wechsel massiv sparen. So errechnet das Vergleichsportal Verivox für den ab April geltenden günstigeren Vattenfalltarif und einem Gesamtverbrauch von 3.500 Kilowattstunden einen Bruttojahrespreis von rund 1.560 Euro. Der günstigste Anbieter außerhalb der Grundversorgung dagegen verlangt dem Portal zufolge nur 924 Euro - also 636 Euro weniger./klm/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Vattenfall senkt Strompreis für Hamburger Grundversorgung Der schwedische Energiekonzern Vattenfall senkt am 1. April für Hamburger Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung den Strompreis. "Grund hierfür sind sinkende Beschaffungskosten. Zudem führen staatliche Entlastungen zu sinkenden Netzentgelten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     