    Vattenfall senkt Arbeitspreis - Stromkunden sparen

    Für Sie zusammengefasst
    • Vattenfall senkt Arbeitspreis auf 37,93 Cent/kWh.
    • Grundpreis steigt von 10,90 auf 13,40 Euro/Monat.
    • Haushalte sparen 112 Euro jährlich bei 2.200 kWh.
    Vattenfall senkt Arbeitspreis - Stromkunden sparen
    BERLIN (dpa-AFX) - Stromkunden des Energieunternehmens Vattenfall in Berlin zahlen für die Kilowattstunde Strom ab April deutlich weniger. Das Unternehmen senkt den sogenannten Arbeitspreis, der pro verbrauchte Kilowattstunde gezahlt wird, in der Grundversorgung von derzeit 44,39 Cent auf 37,93 Cent, wie Vattenfall mitteilte.

    Allerdings erhöht der Versorger zum 1. April den vom Verbrauch unabhängigen Brutto-Grundpreis aufgrund gestiegener Kosten deutlich von derzeit 10,90 Euro pro Monat auf 13,40 Euro.

    Unterm Strich bleibe für die Verbraucher in der Grundversorgung dennoch eine Ersparnis, betonte das Unternehmen. So zahlten Haushalte mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 2.200 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr 112 Euro beziehungsweise 10,12 Prozent weniger als zuletzt.

    Als Gründe für die niedrigeren Arbeitspreise gibt Vattenfall staatliche Entlastungen sowie sinkende Netzentgelte des städtischen Stromnetzbetreibers Stromnetz Berlin an.

    Von der Grundversorgung betroffen sind Verbraucher, die keinen individuellen Liefervertrag mit einem Stromanbieter abgeschlossen haben. In der Regel sind die Preise dort deutlich höher als bei Sondertarifen./maa/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
