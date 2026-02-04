Stroeer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stroeer Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Stroeer Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Stroeer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stroeer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stroeer Aktie beträgt 48,00€. Die Stroeer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,61 %.
Analysten und Kursziele für die Stroeer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|48,00EUR
|+48,61 %
|13.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|55,00EUR
|+70,28 %
|14.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|18.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|41,00EUR
|+26,93 %
|19.01.2026
|JPMORGAN
|48,00EUR
|+48,61 %
|26.01.2026
+0,08 %
-6,65 %
-13,35 %
-13,64 %
-43,33 %
-37,85 %
-56,82 %
-40,19 %
+57,68 %
