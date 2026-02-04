Aktie kaufen oder verkaufen
adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 216,47€. Die adidas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +45,33 %.
Analysten und Kursziele für die adidas Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|160,00Euro
|+7,42 %
|-
|Analyst
|160,00Euro
|+7,42 %
|-
|Goldman Sachs
|180,00Euro
|+20,85 %
|-
|Bernstein
|270,00Euro
|+81,27 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|270,00EUR
|+81,27 %
|06.01.2026
|UBS
|256,00EUR
|+71,87 %
|14.01.2026
|UBS
|256,00EUR
|+71,87 %
|15.01.2026
|RBC
|190,00EUR
|+27,56 %
|20.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|180,00EUR
|+20,85 %
|21.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|270,00EUR
|+81,27 %
|21.01.2026
|RBC
|160,00EUR
|+7,42 %
|22.01.2026
|RBC
|160,00EUR
|+7,42 %
|29.01.2026
|BARCLAYS
|190,00EUR
|+27,56 %
|29.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|270,00EUR
|+81,27 %
|29.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|230,00EUR
|+54,41 %
|29.01.2026
|JEFFERIES
|220,00EUR
|+47,70 %
|29.01.2026
|UBS
|256,00EUR
|+71,87 %
|29.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|180,00EUR
|+20,85 %
|30.01.2026
|WARBURG RESEARCH
|255,00EUR
|+71,20 %
|30.01.2026
+0,07 %
+1,41 %
-11,30 %
-7,83 %
-41,13 %
-6,78 %
-45,80 %
+61,09 %
+1.490,38 %
