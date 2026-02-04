Aktie kaufen oder verkaufen
International Consolidated Airlines Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Iberia - Iberia
Aktuelle Analystenmeinungen zur International Consolidated Airlines Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die International Consolidated Airlines Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die International Consolidated Airlines Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die International Consolidated Airlines Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der International Consolidated Airlines Group Aktie beträgt 4,83€. Die International Consolidated Airlines Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,26 %.
Analysten und Kursziele für die International Consolidated Airlines Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00GBP
|-7,13 %
|05.01.2026
|BARCLAYS
|4,00GBP
|-7,13 %
|07.01.2026
|RBC
|5,00GBP
|+16,09 %
|08.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|09.01.2026
|BARCLAYS
|4,00GBP
|-7,13 %
|13.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00GBP
|-7,13 %
|16.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00GBP
|-7,13 %
|19.01.2026
+0,10 %
+4,71 %
+3,47 %
+2,26 %
+22,01 %
+166,74 %
+190,01 %
+10,10 %
+117,36 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte