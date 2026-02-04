Aktie kaufen oder verkaufen
Rolls-Royce Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Jonathan Brady - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rolls-Royce Holdings Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Rolls-Royce Holdings Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rolls-Royce Holdings Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rolls-Royce Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce Holdings Aktie beträgt 15,23€. Die Rolls-Royce Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,41 %.
Analysten und Kursziele für die Rolls-Royce Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|13,00GBP
|+3,28 %
|-
|JEFFERIES
|12,00GBP
|-4,67 %
|02.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00GBP
|-28,50 %
|06.01.2026
|UBS
|16,00GBP
|+27,11 %
|08.01.2026
|RBC
|14,00GBP
|+11,22 %
|12.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|13,00GBP
|+3,28 %
|15.01.2026
|JEFFERIES
|15,00GBP
|+19,16 %
|30.01.2026
+0,14 %
+0,90 %
+5,88 %
+8,48 %
+104,17 %
+1.092,15 %
+1.269,01 %
+523,24 %
+482,77 %
