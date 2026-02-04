Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Swiss Re Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 140,05€. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,96 %.