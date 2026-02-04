Aktie kaufen oder verkaufen
Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Ennio Leanza - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Swiss Re Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 140,05€. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,96 %.
Analysten und Kursziele für die Swiss Re Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|121,00Euro
|-11,05 %
|-
|BERENBERG
|140,00CHF
|+12,25 %
|02.01.2026
|RBC
|118,00CHF
|-5,39 %
|04.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|121,00CHF
|-2,99 %
|21.01.2026
|JPMORGAN
|155,00CHF
|+24,27 %
|22.01.2026
|UBS
|135,00CHF
|+8,24 %
|23.01.2026
|BARCLAYS
|119,00CHF
|-4,59 %
|30.01.2026
+0,06 %
+2,85 %
-4,76 %
-13,35 %
-7,83 %
+44,35 %
+80,42 %
+66,30 %
+193,95 %
