SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 58,00€. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,77 %.