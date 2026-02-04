Aktie kaufen oder verkaufen
SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 58,00€. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,77 %.
Analysten und Kursziele für die SUESS MicroTec Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|56,00Euro
|+17,57 %
|-
|Deutsche Bank
|58,00Euro
|+21,77 %
|-
|UBS
|60,00Euro
|+25,97 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|58,00EUR
|+21,77 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|58,00EUR
|+21,77 %
|-
|JEFFERIES
|56,00EUR
|+17,57 %
|12.01.2026
|WARBURG RESEARCH
|58,00EUR
|+21,77 %
|19.01.2026
|UBS
|60,00EUR
|+25,97 %
|29.01.2026
+0,15 %
-6,38 %
+16,51 %
+68,01 %
+10,90 %
+140,01 %
+90,90 %
+480,71 %
+95,08 %
