easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu verkaufen. 6 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die easyJet Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 71,44€. Die easyJet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.153,15 %.