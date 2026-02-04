Aktie kaufen oder verkaufen
easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Patrick Pleul - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu verkaufen. 6 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die easyJet Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 71,44€. Die easyJet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.153,15 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die easyJet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|465,00Euro
|+8.056,46 %
|-
|JPMorgan
|400,00Euro
|+6.916,31 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|4,00GBP
|-18,68 %
|-
|JPMORGAN
|4,00GBP
|-18,68 %
|04.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00GBP
|+1,66 %
|05.01.2026
|BARCLAYS
|7,00GBP
|+42,32 %
|13.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00GBP
|+1,66 %
|19.01.2026
|JPMORGAN
|4,00GBP
|-18,68 %
|20.01.2026
|JPMORGAN
|4,00GBP
|-18,68 %
|29.01.2026
|JPMORGAN
|4,00GBP
|-18,68 %
|29.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00GBP
|+1,66 %
|29.01.2026
|RBC
|5,00GBP
|+1,66 %
|29.01.2026
|UBS
|8,00GBP
|+62,65 %
|29.01.2026
+0,12 %
+5,38 %
-3,23 %
+0,51 %
-6,63 %
+3,19 %
-25,59 %
-65,76 %
-21,83 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte