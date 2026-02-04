Meta Platforms (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Meta Platforms (A) Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Meta Platforms (A) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Meta Platforms (A) Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (A) Aktie beträgt 851,11€. Die Meta Platforms (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,05 %.