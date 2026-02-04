Aktie kaufen oder verkaufen
Meta Platforms (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Askar - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Meta Platforms (A) Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Meta Platforms (A) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Meta Platforms (A) Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (A) Aktie beträgt 851,11€. Die Meta Platforms (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,05 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Meta Platforms (A) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|810,00US-Dollar
|+17,10 %
|-
|UBS
|830,00USD
|+19,99 %
|20.01.2026
|JEFFERIES
|910,00USD
|+31,56 %
|21.01.2026
|RBC
|810,00USD
|+17,10 %
|26.01.2026
|RBC
|810,00USD
|+17,10 %
|28.01.2026
|UBS
|830,00USD
|+19,99 %
|28.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|835,00USD
|+20,72 %
|29.01.2026
|JEFFERIES
|1.000USD
|+44,57 %
|29.01.2026
|JPMORGAN
|825,00USD
|+19,27 %
|29.01.2026
+0,09 %
+3,81 %
+5,15 %
+6,49 %
-13,80 %
+238,36 %
+162,67 %
+473,35 %
+1.843,77 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte