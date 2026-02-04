Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evonik Industries Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 12,75€. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,85 %.