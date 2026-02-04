Aktie kaufen oder verkaufen
Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evonik Industries Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 12,75€. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,85 %.
Analysten und Kursziele für die Evonik Industries Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|11,00Euro
|-17,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|13,00EUR
|-1,96 %
|05.01.2026
|BERENBERG
|11,00EUR
|-17,04 %
|06.01.2026
|BARCLAYS
|16,00EUR
|+20,66 %
|07.01.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|15.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|15.01.2026
