Hugo Boss Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hugo Boss Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hugo Boss Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hugo Boss Aktie beträgt 36,00€. Die Hugo Boss Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,81 %.
Analysten und Kursziele für die Hugo Boss Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|38,00Euro
|+9,57 %
|-
|UBS
|35,00EUR
|+0,92 %
|05.01.2026
|UBS
|-
|-
|19.01.2026
|JEFFERIES
|33,00EUR
|-4,84 %
|19.01.2026
|RBC
|38,00EUR
|+9,57 %
|25.01.2026
+1,07 %
+0,96 %
-3,91 %
-7,97 %
-21,52 %
-44,81 %
+22,75 %
-51,29 %
-5,75 %
