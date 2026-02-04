Hugo Boss Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hugo Boss Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hugo Boss Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Hugo Boss Aktie beträgt 36,00€. Die Hugo Boss Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,81 %.