Aktie kaufen oder verkaufen
ASML Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto
Aktuelle Analystenmeinungen zur ASML Holding Aktie im Überblick.
25 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASML Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ASML Holding Aktie beträgt 1,30 Tsd.€. Die ASML Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,02 %.
Analysten und Kursziele für die ASML Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|Barclays Capital
|1,50 Tsd.Euro
|+26,89 %
|-
|Bernstein
|1,30 Tsd.Euro
|+9,97 %
|-
|Bernstein
|1,60 Tsd.Euro
|+35,35 %
|-
|JPMorgan
|1,30 Tsd.Euro
|+9,97 %
|-
|UBS
|1,03 Tsd.Euro
|-12,87 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,50 Tsd.EUR
|+26,89 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,30 Tsd.EUR
|+9,97 %
|02.01.2026
|BERENBERG
|1,20 Tsd.EUR
|+1,51 %
|06.01.2026
|BARCLAYS
|960,00EUR
|-18,79 %
|07.01.2026
|UBS
|1,03 Tsd.EUR
|-12,87 %
|09.01.2026
|JEFFERIES
|1,02 Tsd.EUR
|-13,71 %
|12.01.2026
|JPMORGAN
|1,10 Tsd.EUR
|-6,95 %
|13.01.2026
|BARCLAYS
|960,00EUR
|-18,79 %
|14.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,30 Tsd.EUR
|+9,97 %
|15.01.2026
|UBS
|1,40 Tsd.EUR
|+18,43 %
|19.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,40 Tsd.EUR
|+18,43 %
|21.01.2026
|JPMORGAN
|1,30 Tsd.EUR
|+9,97 %
|21.01.2026
|BERENBERG
|1,30 Tsd.EUR
|+9,97 %
|22.01.2026
|UBS
|1,40 Tsd.EUR
|+18,43 %
|22.01.2026
|BARCLAYS
|1,20 Tsd.EUR
|+1,51 %
|25.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.01.2026
|JEFFERIES
|1,02 Tsd.EUR
|-13,71 %
|28.01.2026
|JEFFERIES
|1,26 Tsd.EUR
|+6,59 %
|28.01.2026
|BARCLAYS
|1,50 Tsd.EUR
|+26,89 %
|28.01.2026
|BERENBERG
|1,50 Tsd.EUR
|+26,89 %
|28.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,60 Tsd.EUR
|+35,35 %
|28.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|1,27 Tsd.EUR
|+7,44 %
|28.01.2026
|JPMORGAN
|1,30 Tsd.EUR
|+9,97 %
|28.01.2026
|JPMORGAN
|1,52 Tsd.EUR
|+28,16 %
|28.01.2026
|UBS
|1,50 Tsd.EUR
|+26,89 %
|28.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|1,45 Tsd.EUR
|+22,66 %
|29.01.2026
