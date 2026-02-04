Aktie kaufen oder verkaufen
Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Commerzbank Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Commerzbank Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Commerzbank Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank Aktie beträgt 35,29€. Die Commerzbank Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,24 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Commerzbank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|35,00Euro
|-2,04 %
|-
|JPMorgan
|36,00Euro
|+0,76 %
|-
|RBC
|37,00EUR
|+3,55 %
|16.01.2026
|JPMORGAN
|36,00EUR
|+0,76 %
|19.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|38,00EUR
|+6,35 %
|19.01.2026
|BARCLAYS
|30,00EUR
|-16,04 %
|23.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|35,00EUR
|-2,04 %
|23.01.2026
+0,87 %
+1,35 %
-1,40 %
+12,76 %
+95,42 %
+254,10 %
+529,52 %
+403,79 %
-60,84 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte