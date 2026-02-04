Kion Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Kion Group Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kion Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Kion Group Aktie beträgt 65,00€. Die Kion Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,38 %.