Aktie kaufen oder verkaufen
Kion Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Arne Dedert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Kion Group Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kion Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Kion Group Aktie beträgt 65,00€. Die Kion Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,38 %.
Analysten und Kursziele für die Kion Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|51,00Euro
|-14,18 %
|-
|Barclays Capital
|72,00Euro
|+21,16 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00EUR
|+17,80 %
|-
|JPMORGAN
|73,00EUR
|+22,84 %
|12.01.2026
|BARCLAYS
|72,00EUR
|+21,16 %
|13.01.2026
|UBS
|-
|-
|19.01.2026
|JEFFERIES
|51,00EUR
|-14,18 %
|23.01.2026
|WARBURG RESEARCH
|73,00EUR
|+22,84 %
|23.01.2026
|JEFFERIES
|51,00EUR
|-14,18 %
|29.01.2026
|BARCLAYS
|72,00EUR
|+21,16 %
|29.01.2026
+0,17 %
-4,72 %
-14,82 %
-6,74 %
+69,95 %
+46,44 %
-18,92 %
+42,86 %
+101,86 %
