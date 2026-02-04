CIE Financiere Richemont Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur CIE Financiere Richemont Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die CIE Financiere Richemont Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die CIE Financiere Richemont Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die CIE Financiere Richemont Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der CIE Financiere Richemont Aktie beträgt 201,91€. Die CIE Financiere Richemont Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,61 %.