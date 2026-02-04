Aktie kaufen oder verkaufen
Vodafone Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Federico Gambarini - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vodafone Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vodafone Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vodafone Group Aktie beträgt 38,76€. Die Vodafone Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2.925,74 %.
Analysten und Kursziele für die Vodafone Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|119,00Euro
|+9.189,62 %
|-
|Deutsche Bank
|150,00Euro
|+11.609,60 %
|-
|UBS
|0,00GBP
|-100,00 %
|05.01.2026
|BERENBERG
|0,00GBP
|-100,00 %
|06.01.2026
|UBS
|0,00GBP
|-100,00 %
|12.01.2026
|BARCLAYS
|1,00GBP
|-9,52 %
|15.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,00GBP
|-9,52 %
|22.01.2026
+2,53 %
+7,45 %
+14,88 %
+29,09 %
+57,55 %
+26,55 %
-16,74 %
-55,26 %
-30,42 %
