Vodafone Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vodafone Group Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vodafone Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vodafone Group Aktie beträgt 38,76€. Die Vodafone Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2.925,74 %.