Aktie kaufen oder verkaufen
Inditex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Inditex
Aktuelle Analystenmeinungen zur Inditex Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Inditex Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Inditex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Inditex Aktie beträgt 59,80€. Die Inditex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,48 %.
Analysten und Kursziele für die Inditex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|60,00EUR
|+9,85 %
|05.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|60,00EUR
|+9,85 %
|09.01.2026
|RBC
|62,00EUR
|+13,51 %
|11.01.2026
|BARCLAYS
|55,00EUR
|+0,70 %
|22.01.2026
|RBC
|62,00EUR
|+13,51 %
|25.01.2026
+1,21 %
-0,11 %
-3,93 %
+15,94 %
+5,83 %
+90,21 %
+116,01 %
+85,38 %
+207,56 %
