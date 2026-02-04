Inditex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Inditex Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Inditex Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Inditex Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Inditex Aktie beträgt 59,80€. Die Inditex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,48 %.