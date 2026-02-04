Aktie kaufen oder verkaufen
Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Bodo Marks - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Zalando Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Zalando Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Zalando Aktie beträgt 32,08€. Die Zalando Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +49,13 %.
Analysten und Kursziele für die Zalando Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|32,00Euro
|+48,77 %
|-
|Barclays Capital
|35,00Euro
|+62,72 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|23,00EUR
|+6,93 %
|05.01.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+44,12 %
|08.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|23,00EUR
|+6,93 %
|09.01.2026
|JPMORGAN
|32,00EUR
|+48,77 %
|11.01.2026
|BARCLAYS
|35,00EUR
|+62,72 %
|12.01.2026
|BARCLAYS
|35,00EUR
|+62,72 %
|15.01.2026
|RBC
|36,00EUR
|+67,36 %
|18.01.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+44,12 %
|19.01.2026
|UBS
|36,00EUR
|+67,36 %
|23.01.2026
|RBC
|36,00EUR
|+67,36 %
|25.01.2026
|JPMORGAN
|32,00EUR
|+48,77 %
|26.01.2026
+1,68 %
-10,75 %
-13,61 %
-7,71 %
-39,60 %
-52,10 %
-77,94 %
-29,92 %
-5,83 %
