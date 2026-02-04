DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie beträgt 8,43€. Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +37,36 %.