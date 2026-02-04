Aktie kaufen oder verkaufen
UBS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: lenscap50 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur UBS Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die UBS Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UBS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UBS Group Aktie beträgt 44,90€. Die UBS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,18 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die UBS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|39,00CHF
|+5,33 %
|-
|RBC
|38,00CHF
|+2,63 %
|07.01.2026
|JPMORGAN
|43,00CHF
|+16,14 %
|09.01.2026
|BARCLAYS
|34,00CHF
|-8,17 %
|11.01.2026
|RBC
|38,00CHF
|+2,63 %
|22.01.2026
|JEFFERIES
|55,00CHF
|+48,54 %
|25.01.2026
-1,46 %
+2,19 %
+4,46 %
+28,71 %
+24,44 %
+109,02 %
+239,28 %
+206,55 %
+78,40 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte