Scout24 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Scout24 Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Scout24 Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24 Aktie beträgt 112,09€. Die Scout24 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,99 %.