Aktie kaufen oder verkaufen
Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 373,75€. Die Ferrari Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,65 %.
Analysten und Kursziele für die Ferrari Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|450,00EUR
|+60,92 %
|-
|JEFFERIES
|310,00EUR
|+10,85 %
|08.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|-
|-
|14.01.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|19.01.2026
|UBS
|-
|-
|19.01.2026
|RBC
|435,00EUR
|+55,55 %
|20.01.2026
|JEFFERIES
|300,00EUR
|+7,28 %
|23.01.2026
+1,68 %
-0,25 %
-11,81 %
-19,06 %
-33,32 %
+15,93 %
+63,39 %
+726,63 %
+484,41 %
