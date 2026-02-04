Sartorius Stedim Biotech Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Stedim Biotech Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Sartorius Stedim Biotech Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Sartorius Stedim Biotech Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Stedim Biotech Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Stedim Biotech Aktie beträgt 245,25€. Die Sartorius Stedim Biotech Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,45 %.