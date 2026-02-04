Aktie kaufen oder verkaufen
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie beträgt 32,57€. Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,79 %.
Analysten und Kursziele für die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|25,00EUR
|-26,16 %
|08.01.2026
|JEFFERIES
|42,00EUR
|+24,06 %
|09.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|41,00EUR
|+21,10 %
|16.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|19.01.2026
|UBS
|35,00EUR
|+3,38 %
|19.01.2026
|JPMORGAN
|25,00EUR
|-26,16 %
|21.01.2026
|BARCLAYS
|35,00EUR
|+3,38 %
|21.01.2026
|JPMORGAN
|25,00EUR
|-26,16 %
|26.01.2026
+1,56 %
+4,72 %
-3,20 %
-3,58 %
-0,85 %
+24,14 %
+43,66 %
+56,97 %
+355,57 %
