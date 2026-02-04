Aktie kaufen oder verkaufen
ING Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Christoph Gollnow - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur ING Group Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ING Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ING Group Aktie beträgt 26,69€. Die ING Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,27 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die ING Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BARCLAYS
|28,00EUR
|+7,28 %
|05.01.2026
|RBC
|25,00EUR
|-4,21 %
|08.01.2026
|UBS
|27,00EUR
|+3,45 %
|12.01.2026
|UBS
|27,00EUR
|+3,45 %
|13.01.2026
|UBS
|27,00EUR
|+3,45 %
|13.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|25,00EUR
|-4,21 %
|19.01.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|+7,28 %
|21.01.2026
|JEFFERIES
|27,00EUR
|+3,45 %
|26.01.2026
|RBC
|25,00EUR
|-4,21 %
|29.01.2026
|JEFFERIES
|27,00EUR
|+3,45 %
|29.01.2026
|UBS
|27,00EUR
|+3,45 %
|29.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.01.2026
|RBC
|27,00EUR
|+3,45 %
|30.01.2026
|UBS
|27,00EUR
|+3,45 %
|30.01.2026
+0,06 %
+5,70 %
+7,38 %
+21,16 %
+66,14 %
+109,72 %
+245,04 %
+164,20 %
+2.178,80 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte