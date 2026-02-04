Aktie kaufen oder verkaufen
Redcare Pharmacy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: jarmoluk - unsplash
Aktuelle Analystenmeinungen zur Redcare Pharmacy Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Redcare Pharmacy Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Redcare Pharmacy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Redcare Pharmacy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Redcare Pharmacy Aktie beträgt 161,00€. Die Redcare Pharmacy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +171,50 %.
Analysten und Kursziele für die Redcare Pharmacy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|200,00EUR
|+237,27 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|200,00EUR
|+237,27 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|214,00EUR
|+260,88 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|214,00EUR
|+260,88 %
|05.01.2026
|JEFFERIES
|150,00EUR
|+152,95 %
|05.01.2026
|UBS
|74,00EUR
|+24,79 %
|07.01.2026
|BAADER BANK
|175,00EUR
|+195,11 %
|07.01.2026
|BARCLAYS
|130,00EUR
|+119,22 %
|07.01.2026
|JEFFERIES
|150,00EUR
|+152,95 %
|07.01.2026
|JEFFERIES
|150,00EUR
|+152,95 %
|12.01.2026
|BARCLAYS
|110,00EUR
|+85,50 %
|15.01.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|20.01.2026
|BERENBERG
|165,00EUR
|+178,25 %
|22.01.2026
