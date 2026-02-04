Aktie kaufen oder verkaufen
Anheuser-Busch InBev Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Anheuser-Busch InBev Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Anheuser-Busch InBev Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Anheuser-Busch InBev Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Anheuser-Busch InBev Aktie beträgt 69,13€. Die Anheuser-Busch InBev Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,29 %.
Analysten und Kursziele für die Anheuser-Busch InBev Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|59,00EUR
|-5,01 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|82,00EUR
|+32,02 %
|06.01.2026
|JEFFERIES
|64,00EUR
|+3,04 %
|06.01.2026
|UBS
|68,00EUR
|+9,48 %
|06.01.2026
|JEFFERIES
|64,00EUR
|+3,04 %
|08.01.2026
|JPMORGAN
|73,00EUR
|+17,53 %
|08.01.2026
|UBS
|71,00EUR
|+14,31 %
|08.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|16.01.2026
|BERENBERG
|72,00EUR
|+15,92 %
|26.01.2026
+1,16 %
+6,73 %
+14,98 %
+19,49 %
+30,76 %
+14,08 %
+14,38 %
-45,28 %
+85,62 %
