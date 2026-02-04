flatexDEGIRO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur flatexDEGIRO Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die flatexDEGIRO Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der flatexDEGIRO Aktie beträgt 43,00€. Die flatexDEGIRO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,22 %.