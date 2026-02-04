Aktie kaufen oder verkaufen
flatexDEGIRO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur flatexDEGIRO Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die flatexDEGIRO Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der flatexDEGIRO Aktie beträgt 43,00€. Die flatexDEGIRO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,22 %.
Analysten und Kursziele für die flatexDEGIRO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|Goldman Sachs
|43,00Euro
|+4,22 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|43,00EUR
|+4,22 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|43,00EUR
|+4,22 %
|09.01.2026
|UBS
|43,00EUR
|+4,22 %
|13.01.2026
