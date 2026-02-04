Aktie kaufen oder verkaufen
National Grid Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur National Grid Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die National Grid Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der National Grid Aktie beträgt 15,07€. Die National Grid Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,85 %.
Analysten und Kursziele für die National Grid Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BARCLAYS
|14,00GBP
|+10,76 %
|08.01.2026
|JPMORGAN
|12,00GBP
|-5,06 %
|08.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|13,00GBP
|+2,85 %
|16.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|12,00GBP
|-5,06 %
|19.01.2026
|JEFFERIES
|14,00GBP
|+10,76 %
|22.01.2026
+1,37 %
+5,67 %
+9,56 %
+15,50 %
+25,21 %
+28,45 %
+49,60 %
+16,78 %
+182,98 %
