National Grid Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur National Grid Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die National Grid Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der National Grid Aktie beträgt 15,07€. Die National Grid Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,85 %.