Aktie kaufen oder verkaufen
Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 34,25€. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +35,54 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Delivery Hero Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|33,00Euro
|+30,59 %
|-
|JPMORGAN
|33,00EUR
|+30,59 %
|07.01.2026
|JPMORGAN
|33,00EUR
|+30,59 %
|13.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|+50,38 %
|14.01.2026
|BARCLAYS
|36,00EUR
|+42,46 %
|15.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|18.01.2026
|JPMORGAN
|33,00EUR
|+30,59 %
|22.01.2026
|JEFFERIES
|35,00EUR
|+38,50 %
|26.01.2026
|JPMORGAN
|33,00EUR
|+30,59 %
|26.01.2026
-1,94 %
-5,84 %
+10,27 %
+19,16 %
+0,36 %
-55,09 %
-80,55 %
-13,52 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte