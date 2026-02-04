Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 34,25€. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +35,54 %.