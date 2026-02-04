Aktie kaufen oder verkaufen
Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Aroundtown SA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Aroundtown Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 2,67€. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,90 %.
Analysten und Kursziele für die Aroundtown Aktie
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00EUR
|+13,51 %
|-
|BARCLAYS
|2,00EUR
|-24,33 %
|06.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|3,00EUR
|+13,51 %
|22.01.2026
