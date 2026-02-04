AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIXTRON Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 23,00€. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,34 %.