AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: AIXTRON
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIXTRON Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 23,00€. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,34 %.
Analysten und Kursziele für die AIXTRON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|25,00Euro
|+26,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00EUR
|+1,16 %
|-
|BARCLAYS
|25,00EUR
|+26,45 %
|07.01.2026
|JEFFERIES
|18,00EUR
|-8,95 %
|12.01.2026
|JPMORGAN
|25,00EUR
|+26,45 %
|20.01.2026
|JPMORGAN
|25,00EUR
|+26,45 %
|29.01.2026
