    UBS verdient mehr als erwartet - Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhung

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS erzielt Milliardengewinn trotz Integration Credit Suisse
    • Rückkauf eigener Anteile und steigende Dividende geplant
    • Gewinn 2025 bei 7,8 Mrd. Dollar, +53% im Vergleich
    UBS verdient mehr als erwartet - Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhung
    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die UBS hat Ende 2025 inmitten der Credit-Suisse-Integration und der hitzigen Kapitaldiskussion einen Milliardengewinn erzielt. Die Großbank übertraf damit die Schätzungen von Analysten massiv. Sie kündigte zudem den Rückkauf von eigenen Anteilen in Milliardenhöhe an. Außerdem soll die Dividende weiter steigen.

    Unter dem Strich machte die UBS Group im vierten Quartal einen Gewinn von 1,20 Milliarden US-Dollar (rund 1,02 Mrd Euro), wie sie am Mittwoch mitteilte. Das waren 56 Prozent mehr als im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 970 Millionen gerechnet.

    Vor Steuern verdiente die Großbank mit 1,70 Milliarden gut 60 Prozent mehr. Bereinigt um Integrationskosten spricht die UBS von einem Vorsteuergewinn für die Periode von 2,87 Milliarden.

    Die Erträge der Bank stiegen derweil um 4 Prozent auf 12,15 Milliarden Dollar, während der Aufwand mit 10,29 Milliarden um 1 Prozent zurückging. Das für eine Bank wichtige Kosten/Ertrags-Verhältnis lag damit auf bereinigter Basis bei 75,2 Prozent.

    Für das Gesamtjahr 2025 weist die UBS einen Gewinn von 7,8 Milliarden Dollar aus (+53 Prozent). Die UBS-Aktionäre sollen für das Geschäftsjahr eine Dividende von 1,10 Dollar pro Aktie erhalten und damit 20 Cent mehr als für 2024. In den kommenden Jahren soll die direkte Ausschüttung weiter steigen.

    Für das neu angelaufene Jahr plant das Management eine Erhöhung im mittleren Zehnprozentbereich. Außerdem plant die Bank 2026 zunächst Aktienrückkäufe im Wert von 3 Milliarden Dollar - mit der Absicht weiterer Rückkäufe. Die Höhe sei von der finalen Ausgestaltung der neuen Regulierung in der Schweiz sowie der Erreichung der Finanzziele abhängig.

    2026 sollten die Aktienrückkäufe vor Beginn der Diskussion über die verschärften Kapitalvorschriften wieder das Niveau von vor der CS-Übernahme erreicht werden (2022: 5,6 Milliarden)./AWP/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 40,38 auf Lang & Schwarz (03. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -1,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 134,95 Mrd..

    UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 55,00CHF was eine Bandbreite von -15,85 %/+36,12 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
