PVA TePla: Starker Auftragseingang 2025, moderates Wachstum 2026
PVA TePla blickt auf ein Jahr mit starkem Auftragsschub, aber rückläufigem Ergebnis zurück – und setzt zugleich auf ambitioniertes Wachstum mit klaren Zielen für die kommenden Jahre.
- PVA TePla AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen Auftragseingang von rund 268 Mio. EUR, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt (150,6 Mio. EUR).
- Der Umsatz für 2025 betrug etwa 244 Mio. EUR, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (270,1 Mio. EUR) darstellt.
- Das EBITDA fiel auf rund 25 Mio. EUR, verglichen mit 47,8 Mio. EUR im Vorjahr, beeinflusst durch projektbezogene Verzögerungen.
- Für 2026 wird ein moderater Umsatz zwischen 255 Mio. und 275 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 26 bis 31 Mio. EUR erwartet.
- Ab 2027 rechnet PVA TePla mit einem deutlichen Umsatzanstieg auf über 300 Mio. EUR und einer Rückkehr zu zweistelligen Wachstumsraten.
- Das Unternehmen verfolgt das strategische Ziel, den Konzernumsatz mittelfristig auf rund 500 Mio. EUR zu steigern.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025, bei PVA TePla ist am 19.03.2026.
