    PVA TePla: Starker Auftragseingang 2025, moderates Wachstum 2026

    PVA TePla blickt auf ein Jahr mit starkem Auftragsschub, aber rückläufigem Ergebnis zurück – und setzt zugleich auf ambitioniertes Wachstum mit klaren Zielen für die kommenden Jahre.

    • PVA TePla AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen Auftragseingang von rund 268 Mio. EUR, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt (150,6 Mio. EUR).
    • Der Umsatz für 2025 betrug etwa 244 Mio. EUR, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (270,1 Mio. EUR) darstellt.
    • Das EBITDA fiel auf rund 25 Mio. EUR, verglichen mit 47,8 Mio. EUR im Vorjahr, beeinflusst durch projektbezogene Verzögerungen.
    • Für 2026 wird ein moderater Umsatz zwischen 255 Mio. und 275 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 26 bis 31 Mio. EUR erwartet.
    • Ab 2027 rechnet PVA TePla mit einem deutlichen Umsatzanstieg auf über 300 Mio. EUR und einer Rückkehr zu zweistelligen Wachstumsraten.
    • Das Unternehmen verfolgt das strategische Ziel, den Konzernumsatz mittelfristig auf rund 500 Mio. EUR zu steigern.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025, bei PVA TePla ist am 19.03.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.980,51PKT (-0,97 %).


