    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Akquisitionen treiben 2025 Wachstum – EBITDA-Marge bleibt zweistellig

    Ringmetall SE legt 2025 trotz Gegenwind solide Zahlen vor: Umsatzplus durch Zukäufe, rückläufige Marge – und ein vorsichtiger, aber stabiler Ausblick auf 2026.

    Akquisitionen treiben 2025 Wachstum – EBITDA-Marge bleibt zweistellig
    Foto: 518331998
    • Der vorläufige Konzernumsatz von Ringmetall SE stieg 2025 um 7,3 % auf 187,7 Mio. EUR, im Vergleich zu 174,9 Mio. EUR im Vorjahr.
    • Das EBITDA lag bei 23,0 Mio. EUR, was einem Rückgang von 3,0 % entspricht, die EBITDA-Marge betrug 12,2 %.
    • Akquisitionen, wie Peak Packaging Poland und Hutek Oy, trugen wesentlich zum Umsatz- und Ergebniswachstum bei.
    • Das Segment Verschlusssysteme ist in Deutschland und Europa durch die stagnierende Chemieindustrie belastet; Wechselkurseffekte beeinflussten ebenfalls die Ergebnisse.
    • Das Liner-Segment zeigte eine uneinheitliche Entwicklung, mit positiven Beiträgen aus pharmazeutischen und lebensmittelproduzierenden Branchen.
    • Für 2026 prognostiziert Ringmetall einen Umsatz zwischen 185 und 205 Mio. EUR sowie ein EBITDA im Bereich von 21 bis 28 Mio. EUR, basierend auf unveränderten Rohstoffpreisen und Wechselkursen.


    EUR/USD

    +0,14 %
    -1,02 %
    +1,04 %
    +3,03 %
    +14,07 %
    +10,32 %
    -1,07 %
    +5,70 %
    +22,75 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Akquisitionen treiben 2025 Wachstum – EBITDA-Marge bleibt zweistellig Ringmetall SE legt 2025 trotz Gegenwind solide Zahlen vor: Umsatzplus durch Zukäufe, rückläufige Marge – und ein vorsichtiger, aber stabiler Ausblick auf 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     