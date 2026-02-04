Akquisitionen treiben 2025 Wachstum – EBITDA-Marge bleibt zweistellig
Ringmetall SE legt 2025 trotz Gegenwind solide Zahlen vor: Umsatzplus durch Zukäufe, rückläufige Marge – und ein vorsichtiger, aber stabiler Ausblick auf 2026.
Foto: 518331998
- Der vorläufige Konzernumsatz von Ringmetall SE stieg 2025 um 7,3 % auf 187,7 Mio. EUR, im Vergleich zu 174,9 Mio. EUR im Vorjahr.
- Das EBITDA lag bei 23,0 Mio. EUR, was einem Rückgang von 3,0 % entspricht, die EBITDA-Marge betrug 12,2 %.
- Akquisitionen, wie Peak Packaging Poland und Hutek Oy, trugen wesentlich zum Umsatz- und Ergebniswachstum bei.
- Das Segment Verschlusssysteme ist in Deutschland und Europa durch die stagnierende Chemieindustrie belastet; Wechselkurseffekte beeinflussten ebenfalls die Ergebnisse.
- Das Liner-Segment zeigte eine uneinheitliche Entwicklung, mit positiven Beiträgen aus pharmazeutischen und lebensmittelproduzierenden Branchen.
- Für 2026 prognostiziert Ringmetall einen Umsatz zwischen 185 und 205 Mio. EUR sowie ein EBITDA im Bereich von 21 bis 28 Mio. EUR, basierend auf unveränderten Rohstoffpreisen und Wechselkursen.
