All for One Group Q1 2025/26: Herausforderungen, Start & Akquisition
Trotz rückläufiger Kennzahlen im ersten Quartal setzt das Unternehmen auf wachsende wiederkehrende Erlöse, strategische Zukäufe und bestätigt seine ambitionierte Jahresprognose.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Der Umsatz im ersten Quartal 2025/26 beträgt 125,8 Mio. EUR, was einem Rückgang von 6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht
- Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) vor M&A-Effekten liegt bei 6,6 Mio. EUR, was einem Rückgang um 40% im Vergleich zum Vorjahr entspricht
- Die wiederkehrenden Erlöse steigen leicht auf 53% des Gesamtumsatzes, während die Umsätze aus Software und Support um 13% zurückgehen
- Die Akquisition der »apsolut Group« wurde im Dezember 2025 vereinbart, um die Marktposition im SAP-Umfeld zu stärken und die internationale Präsenz auszubauen
- Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen bestätigt das Unternehmen die Prognose für 2025/26 mit Umsatzerwartungen zwischen 500 und 530 Mio. EUR und einem EBIT vor M&A-Effekten zwischen 27,5 und 34,5 Mio. EUR
- Die Bilanzsumme beträgt zum 31. Dezember 2025 367,1 Mio. EUR, das Eigenkapital liegt bei 111,8 Mio. EUR, wobei die Eigenkapitalquote aufgrund neuer Schuldscheindarlehen auf 30% sinkt
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei All for One Group ist am 04.02.2026.
Der Kurs von All for One Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,12 % im
Plus.
+0,12 %
-2,57 %
-2,69 %
+1,96 %
-33,25 %
-5,98 %
-32,17 %
-34,33 %
+87,49 %
