    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAll for One Group AktievorwärtsNachrichten zu All for One Group
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    All for One Group Q1 2025/26: Herausforderungen, Start & Akquisition

    Trotz rückläufiger Kennzahlen im ersten Quartal setzt das Unternehmen auf wachsende wiederkehrende Erlöse, strategische Zukäufe und bestätigt seine ambitionierte Jahresprognose.

    All for One Group Q1 2025/26: Herausforderungen, Start & Akquisition
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Der Umsatz im ersten Quartal 2025/26 beträgt 125,8 Mio. EUR, was einem Rückgang von 6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht
    • Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) vor M&A-Effekten liegt bei 6,6 Mio. EUR, was einem Rückgang um 40% im Vergleich zum Vorjahr entspricht
    • Die wiederkehrenden Erlöse steigen leicht auf 53% des Gesamtumsatzes, während die Umsätze aus Software und Support um 13% zurückgehen
    • Die Akquisition der »apsolut Group« wurde im Dezember 2025 vereinbart, um die Marktposition im SAP-Umfeld zu stärken und die internationale Präsenz auszubauen
    • Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen bestätigt das Unternehmen die Prognose für 2025/26 mit Umsatzerwartungen zwischen 500 und 530 Mio. EUR und einem EBIT vor M&A-Effekten zwischen 27,5 und 34,5 Mio. EUR
    • Die Bilanzsumme beträgt zum 31. Dezember 2025 367,1 Mio. EUR, das Eigenkapital liegt bei 111,8 Mio. EUR, wobei die Eigenkapitalquote aufgrund neuer Schuldscheindarlehen auf 30% sinkt

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei All for One Group ist am 04.02.2026.

    Der Kurs von All for One Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,12 % im Plus.


    All for One Group

    +0,12 %
    -2,57 %
    -2,69 %
    +1,96 %
    -33,25 %
    -5,98 %
    -32,17 %
    -34,33 %
    +87,49 %
    ISIN:DE0005110001WKN:511000





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    All for One Group Q1 2025/26: Herausforderungen, Start & Akquisition Trotz rückläufiger Kennzahlen im ersten Quartal setzt das Unternehmen auf wachsende wiederkehrende Erlöse, strategische Zukäufe und bestätigt seine ambitionierte Jahresprognose.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     