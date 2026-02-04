Novartis spürt im Schlussquartal Umsatzerosion durch Nachahmermedikamente

Wie Novartis am Mittwoch mitteilte, kletterten die Umsätze im vierten Quartal auf 13,3 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Plus von einem Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen war dies ein Minus von einem Prozent. Damit hat sich das Wachstumstempo gegenüber dem Vorquartal (+8 Prozent) deutlich verlangsamt, nachdem es in den ersten beiden Quartalen jeweils zweistellig war.

BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis ist im Schlussquartal 2025 nahezu auf der Stelle getreten. Dies lag an der Umsatzerosion durch Nachahmer. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 gab das Management einen gemischten Ausblick.

Beim operativen Gewinn verbuchten die Basler einen Anstieg um 2 Prozent auf 3,6 Milliarden. Unter dem Strich resultierte ein Konzerngewinn von 2,4 Milliarden nach 2,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang sei vor allem höheren Ertragssteuern geschuldet, hieß es weiter.

Für Analysten ist aber vor allem der um verschiedene Einflüsse bereinigte Kern-Betriebsgewinn entscheidend. Mit 4,9 Milliarden legte dieser um 1 Prozent zu und traf damit den Konsens der Schweizer Finanz-Nachrichtenagentur AWP von 4,9 Milliarden.

Im gesamten Geschäftsjahr 2025 setzte Novartis 54,5 Milliarden Franken um (+8 Prozent). Zu konstanten Wechselkursen resultierte ein Plus von ebenfalls 8 Prozent. Damit erreichte das Unternehmen das vom Management in Aussicht gestellte Nettowachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Unter dem Strich verblieb ein Jahresgewinn von 14 Milliarden nach knapp 12 Milliarden im Vorjahr.

Die Aktionäre erhalten eine von 3,50 auf 3,70 Franken erhöhte Dividende.

Im laufenden Jahr strebt die Novartis-Führung zu konstanten Wechselkursen ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich an. Für den operativen Kerngewinn wird ein Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet./hr/gab/AWP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 126,6 auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 07:17 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +0,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,58 %. Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 266,14 Mrd.. Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,67CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 125,00CHF was eine Bandbreite von -27,44 %/-1,42 % bedeutet.



