    Stärkere Tarifbindung verhindert?

    DGB attackiert Reiche

    • DGB kritisiert CDU für Verzögerung der Tarifbindung.
    • EU-Richtlinie droht Vertragsverletzungsverfahren.
    • Tariftreuegesetz muss schnell im Bundestag beschlossen werden.
    BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wirft der CDU-geführten Bundesregierung vor, die Stärkung der Tarifbindung in Deutschland zu verzögern. Am Mittwoch sollte im Bundeskabinett der nationale Aktionsplan zur Förderung von Tarifverhandlungen beschlossen werden. "Das wurde zum nunmehr vierten Mal auf Drängen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) von der Tagesordnung genommen", sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell dem "Tagesspiegel". "Das ist ein Skandal."

    Die EU-Mindestlohn-Richtlinie verpflichtet Länder mit einer Tarifbindung von unter 80 Prozent, einen Plan bei der EU-Kommission vorzulegen. Die Bundesregierung riskiert aus Sicht des DGB die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens. "Reiche muss ihren Widerstand endlich aufgeben und die Bundesregierung den Plan so schnell wie möglich auf den Weg bringen", forderte Körzell.

    "Union treibt jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf"

    Die Zahl der Betriebe und Beschäftigten in Deutschland, für die ein Tarifvertrag gilt, sinkt seit Jahren. Nur bei knapp der Hälfte (49 Prozent) der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer war 2024 das Beschäftigungsverhältnis durch einen Tarifvertrag geregelt, wie Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen. Laut DGB liegen in Sachen Tarifbindung 18 EU-Länder unter der 80-Prozent-Marke. Neun davon hätten schon einen Aktionsplan verabschiedet.

    Ein Instrument für eine Stärkung der Tarifbindung ist die Einführung eines Bundestariftreuegesetzes. Es sieht vor, dass öffentliche Aufträge des Bundes nur an Unternehmen gehen sollen, die ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlen. Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat es im Oktober in den Bundestag eingebracht.

    Von CDU und CSU fordert Körzell Tempo für eine zügige Verabschiedung. "Die Union treibt jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf und macht Vorschläge, wie man Arbeitnehmer noch stärker belasten kann", sagte Körzell. "Das Tariftreuegesetz muss schnellstens vom Bundestag beschlossen werden."/als/DP/mis






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
