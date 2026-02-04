    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies
    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Infineon startet stark ins 2026er Jahr – KI-Investitionen boomen!

    Infineon startet mit solidem Wachstum ins Geschäftsjahr 2026, erhöht seine Investitionen deutlich und setzt klar auf den Boom rund um KI-Rechenzentren.

    Infineon startet stark ins 2026er Jahr – KI-Investitionen boomen!
    Foto: Sven Hoppe - dpa
    • Infineon erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 3,662 Milliarden Euro und ein Segmentergebnis von 655 Millionen Euro, mit einer Segmentergebnis-Marge von 17,9 Prozent.
    • Für das zweite Quartal 2026 wird ein Umsatz von etwa 3,8 Milliarden Euro und eine Segmentergebnis-Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich erwartet.
    • Im Geschäftsjahr 2026 plant Infineon Investitionen von etwa 2,7 Milliarden Euro, um die Fertigungskapazitäten für KI-Rechenzentren auszubauen, was eine Erhöhung um 500 Millionen Euro im Vergleich zu vorherigen Plänen darstellt.
    • Die bereinigte Bruttomarge wird für das Geschäftsjahr 2026 im niedrigen Vierziger-Prozentbereich und die Segmentergebnis-Marge im hohen Zehner-Prozentbereich erwartet.
    • Der Free-Cash-Flow wird auf etwa 1,0 Milliarden Euro geschätzt, was eine Anpassung nach unten im Vergleich zu vorherigen Schätzungen darstellt.
    • Infineon erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro im Bereich der Stromversorgungen für KI-Rechenzentren, nach etwa 1,5 Milliarden Euro im laufenden Geschäftsjahr.

    Der nächste wichtige Termin, vorläufiges Datum, bei Infineon Technologies ist am 04.02.2026.

    Der Kurs von Infineon Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,69EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,87 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 42,00EUR das entspricht einem Plus von +0,76 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.799,50PKT (+0,26 %).


    Infineon Technologies

    +3,13 %
    -4,64 %
    +7,01 %
    +19,66 %
    +27,57 %
    +13,92 %
    +20,82 %
    +250,03 %
    -40,09 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Infineon startet stark ins 2026er Jahr – KI-Investitionen boomen! Infineon startet mit solidem Wachstum ins Geschäftsjahr 2026, erhöht seine Investitionen deutlich und setzt klar auf den Boom rund um KI-Rechenzentren.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     