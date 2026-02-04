Infineon startet stark ins 2026er Jahr – KI-Investitionen boomen!
Infineon startet mit solidem Wachstum ins Geschäftsjahr 2026, erhöht seine Investitionen deutlich und setzt klar auf den Boom rund um KI-Rechenzentren.
Foto: Sven Hoppe - dpa
- Infineon erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 3,662 Milliarden Euro und ein Segmentergebnis von 655 Millionen Euro, mit einer Segmentergebnis-Marge von 17,9 Prozent.
- Für das zweite Quartal 2026 wird ein Umsatz von etwa 3,8 Milliarden Euro und eine Segmentergebnis-Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich erwartet.
- Im Geschäftsjahr 2026 plant Infineon Investitionen von etwa 2,7 Milliarden Euro, um die Fertigungskapazitäten für KI-Rechenzentren auszubauen, was eine Erhöhung um 500 Millionen Euro im Vergleich zu vorherigen Plänen darstellt.
- Die bereinigte Bruttomarge wird für das Geschäftsjahr 2026 im niedrigen Vierziger-Prozentbereich und die Segmentergebnis-Marge im hohen Zehner-Prozentbereich erwartet.
- Der Free-Cash-Flow wird auf etwa 1,0 Milliarden Euro geschätzt, was eine Anpassung nach unten im Vergleich zu vorherigen Schätzungen darstellt.
- Infineon erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro im Bereich der Stromversorgungen für KI-Rechenzentren, nach etwa 1,5 Milliarden Euro im laufenden Geschäftsjahr.
Der nächste wichtige Termin, vorläufiges Datum, bei Infineon Technologies ist am 04.02.2026.
Der Kurs von Infineon Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,69EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,87 %
im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 42,00EUR das entspricht einem Plus von +0,76 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.799,50PKT (+0,26 %).
+3,13 %
-4,64 %
+7,01 %
+19,66 %
+27,57 %
+13,92 %
+20,82 %
+250,03 %
-40,09 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte