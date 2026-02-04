Infineon investiert mehr in KI-Boom
- Infineon erhöht Investitionen auf 2,7 Mrd. Euro.
- Umsatzprognose: 1,5 Mrd. Euro für 2023, 2,5 Mrd. 2027.
- Dynamische Nachfrage bei KI, Umsatz leicht gesunken.
NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon erhöht angesichts des Booms im Geschäft mit künstlicher Intelligenz im laufenden Geschäftsjahr seine Investitionen kräftig. Damit soll der Ausbau von Fertigungskapazitäten für die Stromversorgungen von KI-Rechenzentren vorangetrieben werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neubiberg bei München mit. Geplant sind nun für 2025/26 (per Ende September) insgesamt 2,7 Milliarden Euro an Investitionen und damit 500 Millionen mehr als zunächst vorgesehen.
Infineon erwartet für das laufende Jahr weiter einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro in diesem Bereich, für das Geschäftsjahr 2027 sollen die Erlöse auf 2,5 Milliarden Euro steigen. Der Konzern verzeichnete auch im ersten Geschäftsquartal eine dynamische Nachfrage bei KI, während das Marktumfeld ansonsten verhalten blieb. Der Umsatz fiel im Vergleich zum Vorquartal um sieben Prozent auf knapp 3,7 Milliarden Euro. Die von Analysten viel beachtete Marge für das operative Geschäft (Segmentergebnis-Marge) sank um 0,3 Prozentpunkte auf 17,9 Prozent, fiel aber damit besser aus, als von Analysten zuvor erwartet. Die Jahresprognose bestätigte Infineon./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 41,56 auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -4,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 54,61 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -4,74 %/+27,01 % bedeutet.
Jedoch bei sehr guten Zahlen und einem positiven Ausblick geht da heuer mit Sicherheit noch mehr.
Es müsste halt die Konjunktur mal etwas in Schwung kommen!
E-Autoprämie wird sich positiv auf Infineon auswirken.
Bin jetzt seit dem Börsengang 1999 bei Infineon dabei und war seitdem noch nie so positiv gestimmt!
Infineon ist bei allen Megatrends und Zukunftsmärkten hervorragend aufgestellt, neue Werke gehen demnächst an den Start, Stromversorgung KI Rechenzentren ist ein riesen Thema.
Da ist Infineon Weltmarktführer.
Bei Robotik und Quantencomputing ist Infineon ebenfalls bestens vorbereitet.
Ich denke halt bei anziehender konjunktureller Nachfrage kann der Kurs schnell nach oben ziehen,siehe Siemens Energy z.B.!
Infineon haben viele unverständlicherweise noch nicht auf dem Schirm!!!
Etfs,Fonds etc. müssen dann auch kaufen!
Jetzt noch gute Quartalszahlen bzw. ein guter Ausblick!
https://www.it-times.de/news/infineon-atmet-auf-auftragslage-verbessert-sich-2026-schneller-als-erwartet-176713/