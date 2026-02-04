Infineon investiert mehr in KI-Boom

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 41,56 auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -4,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 54,61 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -4,74 %/+27,01 % bedeutet.