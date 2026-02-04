    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle

    'FT'

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neuer Nestle-Chef plant strategischen Konzernumbau für mehr Wachstum

    Für Sie zusammengefasst
    • Navratil plant Umbau auf vier Geschäftssäulen.
    • Fokus auf Kaffee, Tiernahrung, Gesundheit, Snacks.
    • 16.000 Stellenstreichungen zur Strukturverschlankung.
    'FT' - Neuer Nestle-Chef plant strategischen Konzernumbau für mehr Wachstum
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Der neue Nestle -Chef Philipp Navratil plant einem Medienbericht zufolge einen strategischen Konzernumbau mit dem Fokus auf künftig noch vier Geschäftssäulen. Er will das Wachstum nach turbulenten Jahren damit wieder ankurbeln.

    Wie die "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen berichtete, soll der Konzern sich künftig auf die Produktkategorien Kaffee, Tiernahrung, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks fokussieren. Dies soll die Zusammenarbeit innerhalb der komplexen Struktur von Nestlé stärken. Teams sollen sich mit neuen Produktinnovationen schneller an sich wandelnde Konsumententrends anpassen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nestlé SA!
    Long
    69,83€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 11,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    82,76€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 11,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bislang ist Nestlé primär nach Regionen organisiert - Amerika, Europa und Asien sowie Ozeanien und Afrika - und zusätzlich in sechs sogenannte strategische Geschäftseinheiten gegliedert. Daneben bestehen drei global geführte Sparten, darunter Nespresso, Health Science und das zum Verkauf stehende Wassergeschäft. Trotz der neuen Ausrichtung sollen die regionalen Einheiten weiterhin eine zentrale Rolle spielen, hieß es im Bericht. Nestlé lehnte gegenüber der Zeitung eine Stellungnahme ab.

    Navratil hatte seit seinem Amtsantritt im September bereits ein Umbau- und Sparprogramm mit bis zu 16.000 Stellenstreichungen - knapp 6 Prozent der Belegschaft - innerhalb von zwei Jahren gestartet. Er begründete dies unter anderem damit, die Strukturen des Unternehmens verschlanken zu wollen./to/ra/AWP/men

    Nestle

    -0,38 %
    +5,09 %
    -1,74 %
    -0,25 %
    +0,76 %
    -25,19 %
    -11,32 %
    +25,49 %
    +5.698,25 %
    ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 83,16 auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +5,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 214,10 Mrd..

    Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,78CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 92,00CHF was eine Bandbreite von -10,75 %/+10,96 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nestle - A0Q4DC - CH0038863350

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nestle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    'FT' Neuer Nestle-Chef plant strategischen Konzernumbau für mehr Wachstum Der neue Nestle -Chef Philipp Navratil plant einem Medienbericht zufolge einen strategischen Konzernumbau mit dem Fokus auf künftig noch vier Geschäftssäulen. Er will das Wachstum nach turbulenten Jahren damit wieder ankurbeln. Wie die "Financial …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     